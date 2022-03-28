В этом году Великобритания и вся Европа будут шокированы ценами на газ гораздо сильнее, чем в 70-х годах прошлого столетия. Из-за антироссийских санкций в ЕС разразится энергетический кризис, уверен руководитель банка Англии Эндрю Бейли.

Он отметил, что стоимость жизни в Великобритании сильно повысится. Кроме того, грянет настоящий топливный кризис из-за катастрофической нехватки нефти и газа.

В настоящий момент Центробанк страны делает все возможное, чтобы хоть как-то смягчить последствия этого кризиса. Но ждать от него чудес не стоит, поэтому совсем скоро жители Великобритании на себе ощутят результат санкционных мер против РФ.

Напомним, что о скором кризисе заявляет и Германия. Правительство страны предрекает крах экономики, а также стремительный рост цен на энергоносители, топливо, продукты питания и другие товары.