Пандемия коронавируса ещё далека от завершения. Заявлять о том, что заболеваемость идёт на спад в России и в мире, пока преждевременно. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Число заражений коронавирусом в России снижается, однако опыт других стран показывает, что в скором времени всё может измениться, заявил Гинцбуг. По его словам, во многих странах мира уже начинается новый подъём заболеваемости, так называемая “шестая волна”.

В России же пока фиксируется другая печальная статистика – в день от ковида (заболевание, которое вызывает коронавирус) умирает более 400 человек. Это очень серьезный показатель, ни от какой другой инфекционной болезни нет такого количества летальных исходов, подчеркнул Гинцбург.

Ранее сообщалось, что коллективный иммунитет россиян к коронавирусу снизился. По словам специалистов, в свете последних геополитических событий, у жителей России сложилось ложное представление от том. что пандемия закончилась. В этой связи всё меньше людей проходят вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса.