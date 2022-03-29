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Экипаж танка Донецкой народной республики, возглавляемый Антоном Белоусовым, успешно прикрыл подразделение спецназа, а также уничтожил вооружение ВСУ, рассказало издание «Русская весна».

Авторы публикации отметили, что героический бой танкистов произошел еще 14 марта. Тогда боевая машина успешно разделалась с тремя расчетами ПТУР, уничтожила две пулеметные ячейки, а также превратила в бесполезный металлолом два бронетранспортера.

Благодаря героизму и высокому военному мастерству танкистов подразделение специального назначения успешно справилось с поставленной перед ними задачей и обошлось без потерь.

Напомним, что ВСУ сейчас продолжают обстрелы мирных городов на Донбассе, однако кольцо российских войск и подразделений Народной милиции постепенно смыкается вокруг них. Эксперты уверены, что группировка войск в скором времени окажется в котле и будет уничтожена.

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