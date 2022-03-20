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Германия передает Украине «просроченное» оружие. Так, гранатометы Panzerfaust 3 с 2013 года не проверялись и пылились на немецких складах, пишет издание «Известие».

Авторы поясняют, что партия оружия попала к российским военнослужащим в качестве трофея. В ней обнаружились «Джавелины», упакованные в транспортировочные контейнеры, а также гранатометы Panzerfaust 3 со всей сопроводительной документацией.

В бумагах сказано, что оружие произведено в 2005 году. Затем оно каждый год проходило проверки исправности, что продолжалось до 2013-го.

После этого данных о проверках уже нет, то есть гранатометы просто лежали на складе и ожидали списания. Однако власти Германии нашли другое применение «просроченному» оружию» – просто отправили его на Украину.

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