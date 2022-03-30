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Утром, 29 марта Генштаб ВСУ предпринял еще одну попытку эвакуировать из Мариуполя главарей националистического батальона «Азов» (запрещен в России). Однако она снова оказалась неудачной, рассказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, во вторник утром недалеко от Мариуполя был обнаружен украинский военные вертолет, однако он летел в обратную от города сторону. Басурин выдвинул предположение , что пилот испугался атаки и развернул винтокрылую машину, так и не выполнив поставленную перед ним задачу.

Представитель НМ ДНР также отметил, что Киев пытается эвакуировать лишь двух главарей националистических формирований – командира уже упомянутого выше «Азова» Прокопенко, а также командира 36-й бригады Баранюка, передает «Русская весна». Все остальные боевики никакого интереса для ВСУ не представляют.

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