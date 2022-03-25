Минобороны РФ рассматривало два сценария проведения специальной военной операции на Украине, заявил представитель Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Первый вариант предусматривал проведение спецоперации только на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Однако он имел один существенный изъян. Все дело в том, что украинская группировка войск в этом случае постоянно получала бы подкрепление из других регионов страны.

Именно поэтому был сделан выбор в пользу второго сценария, предполагающего ведение боевых действий на всей территории Украины, блокировку основных населенных пунктов, а также мероприятия по денацификации и демилитаризации страны. Это позволило избежать отправки подразделений ВСУ на Донбасс и тем самым упростить процесс освобождения республик.