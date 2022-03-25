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ВС России будут реагировать соответствующим образом на попытки Запада создать над Украиной бесполетную зону, заявил руководитель Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

Он пояснил, что Киев регулярно обращается к западным государствам с требованиями «закрыть небо» над Украиной. В Североатлантическом альянсе признают, что сделать это весьма сложно и не особо хотят вступать в прямое противостояние с Россией. Однако некоторые страны блока неоднократно заявляли о желании выполнить эту просьбу Украины.

Напомним, ранее Рудской также отметил, что изначально спецоперация ВС РФ должна была проходить исключительно на Донбассе. Однако это давало Киеву возможность постоянно отправлять новые силы в регион для ведения боевых действий. Именно поэтому было принято решение заблокировать крупные населенные пункты.

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