Российским ВС не ставилась задача «с ходу взять Одессу или Киев», да и на блицкриг никто не рассчитывал, заявил генерал-полковник ВДВ Георгий Шпак. В беседе с журналистами издания “Взгляд” он также пояснил, какую тактику используют российские военные в ходе спецоперации на Украине.

По словам бывшего командующего ВДВ РФ, армия вполне могла взять украинскую столицу или Одессу, однако в этом случае стоило ожидать не столько военного, сколько политического эффекта. Все равно Украина вряд ли бы капитулировала, потеряв эти города.

Именно поэтому спецоперация идет по заранее разработанному плану. Ее основные цели – это помощь республикам Донбасса и их освобождение, а также демилитаризация и денацификация соседней страны. Эти задачи постепенно, но вполне успешно решаются, отметил Шпак.