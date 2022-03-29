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Бездействие британских властей на фоне вводимых против России санкций приведет к весьма серьезным негативным последствиям для страны. Причем заплатить высокую цену за очередную холодную войну против РФ придется простым жителям Великобритании, уверен отставной генерал Джонатан Шоу.

Он пояснил, что из-за запрета импорта энергоносителей и пшеницы граждане страны совсем скоро столкнуться в серьезным дискомфортом. Им придется адаптироваться к совершенно новым условиям жизни. Сейчас они, а также власти Великобритании либо не понимают, либо просто не хотят понимать, чем обернутся столь жесткие антироссийские санкции.

«Теперь мы решили, что в отношении России мы будем играть в геополитику, а не в экономику, и за это придется дорого заплатить. Мы должны четко понимать это», – подытожил Шоу.

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