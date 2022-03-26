В нанесении ракетного удара по резиденции украинского руководства в рамках спецоперации ВС РФ нет никакой проблемы. Но и необходимость в нем тоже отсутствует, уверен экс-командующий группировкой российских войск в Чечне Константин Пуликовский.

Он пояснил, что Россия не будет устранять действующего президента Украины и правительство страны, тем самым навлекая на себя многочисленные обвинения в незаконной смене власти. Напротив, РФ нужен легитимный глава государства, который подпишет все необходимые документы, согласится на условия Москвы.

«Это не только для нас это нужно, не только для всего мира, но и для самой Украины», – заявил генерал-лейтенант.

Напомним, что сейчас переговоры между делегациями Москвы и Киева проходят в режиме видеоконференции. После согласования всех пунктов мирного договора он будет подписан на очной встрече глав государств.