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Евросоюз начал подготовку к возможному ядерному противостоянию, пишет американское издание Financial Times. Авторы отмечают, что в настоящий момент прорабатываются самые разнообразные сценарии и разрабатываются действия в каждом из них.

Еврокомиссия уже порекомендовала государствам ЕС создать дополнительные запасы йода, специальных костюмов, защищающих от радиации, лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

Кроме того, власти ЕС разрабатывают сценарии возможных биологических атак и ударов с применением химического оружия. Они отрабатывают все имеющиеся в арсенале способы их отражения, а также защиты населения.

Журналисты отмечают, что подготовка к ядерному противостоянию, а также к химическим и биологическим атакам продолжается уже несколько месяцев, а началась она еще до российской военной спецоперации.

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  • 19.03.2022
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