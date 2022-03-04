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Во Франции заявили о намерении взять под контроль воздушное пространство рядом с Украиной.

Соответствующее заявление сделал министр вооружённых сил Франции Флоранс Парли. Как он сообщил, речь идёт о контроле за воздушным пространством Румынии. В Восточное Средиземноморье будут отправлены корабли, которые примут участие в миссии «Клемансо». Операции, которые планируется выполнять в рамках этой миссии, обозначены Парли, как борьба с терроризмом.

Для выполнения этой задачи во Франции планируют отправить единственный имеющийся у страны авианосец под названием «Шарль де Голль».

Помимо этого, авианосец будет сопровождать группа кораблей поддержки. Проводить наблюдение и сдерживание будут самолёты-разведчики, а также истребители «Рафаль». Отмечается, что авианосец уже покинул воды Кипра.

Ранее мы сообщали, что министерству иностранных дел Франции были переданы доказательства военных преступлений Украины. Эта информация собиралась на протяжении восьми лет.

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