Более 60 стартапов представили свои инновационные решения среди более чем 1000 экспонентов Salon de l’agriculture – 58-й Сельскохозяйственной выставки в Париже, которая открылась 25 февраля и продлится до 6 марта. В прошлом году это мероприятие не проводилось из-за глобальной пандемии. Об этом сообщает портал Franceinfo. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Среди новинок сферы «высоких технологий», которые все более активно распространяются у французских фермеров, – виртуальные заборы и GPS-ошейники для коров. Примером из представленных на Salon de l’agriculture инноваций стала животноводческая ферма Батиста Шампоннуа в департаменте Сена и Марна.

Всем памятно клише о коровах, тихо пасущихся на своем лугу с колокольчиком на шее. Но на ферме Шампоннуа у коров совершенно другой ошейник. «С каждой стороны ошейника есть солнечная панель, а под ним батарея. С помощью смартфона для них отмечен виртуальный забор. За три метра до достижения животным этого виртуального ограждения ошейник издает предупреждающую мелодию, а если животное попытается пересечь границу – ударит его электрическим разрядом», – объясняет Батист, которому требуется следить за более чем 400 коровами, быками и телятами.

Благодаря ошейникам животные региона Иль-де-Франс имеют привязку к геолокации. Прежде всего за счет этого они могут пастись на различных полях фермы без реального электрифицированного забора. Это более простой способ, по словам животновода, чем ставить на лугах временные изгороди.

«Вам нужно было бы вбить колья, а затем размотать провода, в то время как сейчас достаточно просто проследить за животными с помощью смартфона. То есть все это происходит намного проще и быстрее, причем с экономической выгодой для фермы», – поясняет Батист Шампоннуа.

Домашние животные также могут быть оснащены и другим типом ошейника, который в большей степени связан с отслеживанием состояния их здоровья. «Такой вариант устройства будет обнаруживать все, что связано с активностью или другими параметрами жизнедеятельности. Преимущество этой системы заключается в том, что если мы получаем SMS или оповещение, что теленок долгое время не двигается, мы сразу же знаем, что требуется пойти и посмотреть», – объясняет Батист.

Животновод увлечен и другими новыми технологиями: его ферма также оборудована солнечными панелями и установкой по производству биогаза из навоза и злаковой пыли.

В отдельном материале о 58-й Сельскохозяйственной выставке в Париже Franceinfo сообщает о том, как технологические инновации служат сельскому хозяйству в другой важной сфере – разработкой роботизированных машин для сбора фруктов.

По сути, робот-сборщик концентрирует в себе все самые тонкие элементы робототехники. Во-первых, это сверхчувствительные камеры: чтобы распознать в меру созревший фрукт, робот должен иметь возможность точно его обнаружить, отличить от листьев и неспелых плодов, для чего проанализировать его цвет на открытом воздухе, не позволяя себе ошибиться в случаях изменения света или теней.

Во-вторых, машине нужно обеспечить полноценное и точное руководство: эти роботы должны быть автономными, что начало реализовываться сравнительно недавно. Автономные роботы с несколько иным функционалом уже есть, некоторые из них представлены на Salon de l’agriculture 2022. Хотя, конечно же, все еще актуальна для них проблема точного движения.

Например, есть робот «Robocrop», разработанный в 2019 году британской компанией Fieldwork Robotics, который все еще находится на стадии испытаний в теплице. Он специализируется на малине. Доказательством промышленного интереса стал о то, что Bosch присоединился к этому проекту в 2020 году. Есть также американский робот Traptic, которому удается собирать клубнику, отрывая за плодоножку и не повреждая ее.

В мире существует несколько десятков таких примеров, большинство из которых разрабатываются стартапами при поддержке университетских лабораторий робототехники. Но на данный момент они изо всех сил пытаются пройти барьер коммерциализации.

Минувшим летом группой специалистов из Мельбурнского университета (Австралия) было опубликовано исследование технологий робототехники для сельского хозяйства. Его первый вывод – заметное отсутствие важной и достоверной информации в указанной сфере. Большинство компаний, стартапов, лабораторий, разрабатывающих роботов-сборщиков, предпочитают не публиковать свои данные и подробности об исследованиях, что свидетельствует о недостаточной зрелости технологий.

Из 47 роботов, исследованных австралийскими исследователями, только 28 предоставили свои показатели урожайности. Для яблок, томатов, огурцов они могут достигать 80%. Но они остаются очень низкими, например, для клубники или перца.