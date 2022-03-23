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Россия адаптируется к санкциям и сможет обойтись без Запада, а вот европейскому бизнесу будет очень сложно вернуться обратно, рассказали французские предприниматели, проживающие в РФ.

Они пояснили, что антироссийские санкции необходимо вводить крайне осторожно, так как излишние старания могут привести к совершенно обратному эффекту.

«Русские скажут себе: европейцы смеются над нами, но мы им еще покажем», – рассказал один из бизнесменов.

Предприниматель Алексис Сапорта также отметил, что на Западе в России видят либо черное, либо белое, не желая понимать устремления и цели государства. Однако на деле все выглядит совершенно по-другому.

Он также добавил, что хотя сейчас экономическая активность замерла из-за беспрецедентных санкционных мер, она быстро восстановится, а европейский бизнес будет кусать локти из-за своего ухода из России.

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