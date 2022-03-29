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Черногория поддержала введение антироссийских санкций, но при этом сама оказалась на грани обнищания. Экономика страны очень пострадает из-за оттока российских туристов. Об этом рассказали эксперты издания France 24.

Журналисты отметили, что основная часть жителей Черногории зарабатывает только на туризме. Эту существенную часть дохода граждане потеряли уже после начала спецоперации на Украине.

Директор турагентства Gulliver Montenegro в Будве Даника Казанегра Грегович отметила, что в стране очень любят русских и зависят от них.

24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине по освобождению Донбасса. Многие страны в ответ на это ввели санкционные ограничения в адрес Москвы. Но сами страны Европы страдают от этих мер больше, чем Россия. Эксперты отмечают, что введенные санкции привели к нарушению стабильности на Западе.

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