Американские «зеленые береты» на протяжении 8 лет подряд обучали Вооруженные силы Украины, заявил в эфире телеканала Fox News ветеран спецназа армии США Мартин Мур.

Он пояснил, что «зеленые береты» умеют тренировать настоящих солдат. Они способны обеспечить эффективность действий армии на поле боя, а также повысить ее боевой потенциал, развить слаженность и увеличить уровень военного мастерства.

«Зеленые береты», как и представители Сухопутных войск США работали с украинскими бойцами на Яворовском полигоне во Львовской области. Напомним, что недавно этот военный объект был полностью уничтожен российскими ракетами «Калибр». После этой атаки иностранные наемники начали в панике покидать Украину и разъезжаться по домам.