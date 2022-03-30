читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американский конгрессмен от Гавайев Тулси Габбард сообщил в интервью изданию Fox News, что заявление президента США Джо Байдена в Польше о желании отстранить от власти российского лидера Владимира Путина, совсем не было оговоркой.

Габбард считает, что именно такими являются реальные планы администрации Соединенных Штатов и она уже сейчас пытается их реализовать.

Смена власти в России является одной из ключевых задач Джо Байдена. Решить ее он пытается посредством экономической войны, которую Москве объявили не только США, но и страны Европы. В качестве главного оружия используются санкции, которые вводятся практически беспрерывно.

Напомним, что в Польше Байден заявил, что президент РФ «не может вечно оставаться у власти». Позже он отметил, что не стремится к смене руководства России.

Вам может понравиться

«Русские должны там увязнуть»: США продолжают подогревать конфликт на Украине

Североатлантический альянс гонит к украинским границам железнодорожные эшелоны и автоколонны с техникой и вооружением, судорожно пытаясь восстановить боеспособность страны. Но это непосильная задача, так как в течение последнего месяца Киев

Политолог Уэббер уверен, что ЕС и Великобритания не учли последствия антироссийских санкций

Великобритания и Евросоюз ввели экстренные санкции против России, однако не задумались над тем, что они ударят по их экономике. Теперь им предстоит столкнуться с массовыми протестами, предрек политолог Энтони Уэббер.

Минобороны РФ продемонстрировало видео уничтожения бронетехники ВСУ российскими вертолетами

Минобороны РФ опубликовало очередное видео с мест проведения спецоперации на Украине. На последних кадрах продемонстрировано уничтожение украинской бронетехники российскими ударными вертолетами. В новом ролике показана работа ударных вертолетов Ми-28Н “Ночной
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 марта – небольшой снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 30 марта – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 марта – небольшая облачность, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 марта – небольшая облачность, до 3 °C | Королев: погода, 30 марта – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 30 марта – переменная облачность, до -2 °C | Армавир: погода, 30 марта – пасмурно, до 16 °C |