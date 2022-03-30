Американский конгрессмен от Гавайев Тулси Габбард сообщил в интервью изданию Fox News, что заявление президента США Джо Байдена в Польше о желании отстранить от власти российского лидера Владимира Путина, совсем не было оговоркой.

Габбард считает, что именно такими являются реальные планы администрации Соединенных Штатов и она уже сейчас пытается их реализовать.

Смена власти в России является одной из ключевых задач Джо Байдена. Решить ее он пытается посредством экономической войны, которую Москве объявили не только США, но и страны Европы. В качестве главного оружия используются санкции, которые вводятся практически беспрерывно.

Напомним, что в Польше Байден заявил, что президент РФ «не может вечно оставаться у власти». Позже он отметил, что не стремится к смене руководства России.