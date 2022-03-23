Список компаний, которые ограничивают свою деятельность в России продолжает пополняться. На этот раз фармацевтическая компания Sanofi из Франции заявила о прекращении поставок в страну некоторых лекарств. Подобные же ограничения начинают действовать и в отношении Белоруссии.

В России компания известна по таким брендам как “Лазолван”, “Но-шпа” и другим. В сообщении фармацевтической фирмы уточняется, что поставка тех медикаментов, которые входят в число жизненно необходимых, сохраняется.

Причиной частичного ухода с российского рынка в компании называют ситуацию, которая сложилась вокруг Украины.

Кроме этого, Sanofi прекратила набор добровольцев для клинических исследований лекарственных препаратов. Однако текущие исследования, которые проводятся в России, будут продолжены, уточнили в компании.