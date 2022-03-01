Компания Ford пополнила ряды автопроизводителей, которые прекращают сотрудничество с Россией. Американский автоконцерн заявил о приостановки деятельности.

В сообщении на сайте компании объясняется, что такие меры были приняты с учётом сложившейся ситуации. Все партнёры Ford по совместным предприятиям уже получили необходимые уведомления, уточняется в сообщении. Как долго продлиться приостановка деятельности американского автоконцерна, неизвестно. Решение уже вступило в силу и будет действовать до его отмены.

Ранее об ограничении деятельности в России заявили Volkswagen, Volvo, General Motors и другие крупные автоконцерны. Решения о приостановки деятельности компании приняли на фоне военной специальной операции в Донбассе, которая началась 24 февраля.

Ford – не первая крупная компания из США, которая ограничила деятельность в России. Ранее о таких же мерах заявила компания Apple, которая прекратила продажи своей продукции в онлайн-магазинах и отключила ряд услуг для пользователей из России.