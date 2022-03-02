читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Находившуюся на верфях Гамбурга яхту российского миллиардера Алишера Усманова конфисковали власти Германии. Об этом пишет журнал Forbes, ссылаясь на свои источники.

Издание уточняет, что речь идёт о яхте Dilbar. Судно длиной в 156 метров оценивается в сумму примерно 600 миллионов долларов. Уточняется, что процедуру конфискации водного судна инициировали власти города, где оно находилось.

Forbes отмечает, что яхту Усманов приобрёл ещё в 2016 году, в 2020-м её отправили на немецкие верфи для проведения процедур по переоборудованию.

Алишер Усманов один из богатейших бизнесменов России и Великобритании. Попал пол санкции Евросоюза после того, как было объявлено о специальной военной операции в Донбассе. Кроме Усманова, в санкционном списке ещё несколько богатейших бизнесменов России. По мнению властей европейских стран, персональные санкции против предпринимателей нанесут России серьёзный экономический ущерб.

Вам может понравиться

ФСБ призвала сразу сообщать о любых попытках вербовки украинскими спецслужбами

Федеральная служба безопасности призывает сразу же сообщать о возможных контактах с потенциальными диверсантами и шпионами. Это обращение появилось после многочисленных жалоб находящихся на территории РФ граждан Украины, на попытки спецслужб

Народная милиция ДНР сообщила о завершении окружения Мариуполя

Представитель Народной милиции ДНР Александр Петлюк высказался насчёт текущей ситуации на Украине. Согласно его заявлению, военнослужащие ДНР при поддержке российской армии завершают окружение Мариуполя. Он сообщил, что противник поспешно уходит
  • Анна
  • 02.03.2022
  • читать 1 минуту

Супруга принца Чарльза поделилась планами на престол после смерти Елизаветы II

Елизавета II, которая ранее категорически отказывалась предоставлять супруге принца Чарльза звание королевы-консорт, удивила всю Британию, так как изменила свою позицию. Сейчас 74-летняя Камилла уже строит планы на то время, когда
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 марта – ясно, до -0 °C | город Мытищи: погода, 2 марта – переменная облачность, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 марта – переменная облачность, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 марта – переменная облачность, до -7 °C | Королев: погода, 2 марта – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 2 марта – ясно, до -1 °C | Армавир: погода, 2 марта – пасмурно, до 6 °C |