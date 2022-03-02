Находившуюся на верфях Гамбурга яхту российского миллиардера Алишера Усманова конфисковали власти Германии. Об этом пишет журнал Forbes, ссылаясь на свои источники.

Издание уточняет, что речь идёт о яхте Dilbar. Судно длиной в 156 метров оценивается в сумму примерно 600 миллионов долларов. Уточняется, что процедуру конфискации водного судна инициировали власти города, где оно находилось.

Forbes отмечает, что яхту Усманов приобрёл ещё в 2016 году, в 2020-м её отправили на немецкие верфи для проведения процедур по переоборудованию.

Алишер Усманов один из богатейших бизнесменов России и Великобритании. Попал пол санкции Евросоюза после того, как было объявлено о специальной военной операции в Донбассе. Кроме Усманова, в санкционном списке ещё несколько богатейших бизнесменов России. По мнению властей европейских стран, персональные санкции против предпринимателей нанесут России серьёзный экономический ущерб.