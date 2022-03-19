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Новое исследование, обнародованное на Лунной и планетарной научной конференции (LPSC) в Хьюстоне (США), представило итоги моделирования коры Меркурия. В многочисленных кратерах этой планеты может содержаться, в частности, гигантские объемы алмазов – порядка 16 квадриллионов тонн. Об этом пишет научный обозреватель Forbes Джейми Картер. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Большинство ученых сходятся в том, что Меркурий покрыт графитом – чистой формой углерода, который, с высокой степенью вероятности, способен превратиться в алмазы после ударов метеоритов, астероидов и комет. Имеются основания считать, что Меркурий особенно сильно пострадал от подобной «тяжелой бомбардировки», пришедшейся на окончание периода формирования ранней Солнечной системы.

Это произошло примерно от 4,1 до 3,8 миллиарда лет назад – тогда же, когда образовалось и большинство кратеров на Луне. Однако на Меркурии наблюдениями установлено намного большее число кратеров, чем на Луне, а это означает, что имеется больше вероятности для алмазообразующих столкновений.

«Мы думаем, что Меркурий начался с тонкой корки графита, образовавшейся после того, как он остыл из глобального океана магмы. Астероиды и кометы, врезающиеся в эту кору со скоростью десятки миль в секунду, создают достаточно высокое давление, чтобы превратить графит в алмаз», считает Кевин Кэннон, доцент кафедры геологии космических ресурсов в Colorado School of Mines (государственном Горном исследовательском университете в Голдене, штат Колорадо, США).

«Объем запасов алмазов в 16 квадриллионов тонн, которое мои модели дают для всей коры Меркурия – это, по сути, только небольшая часть геологического материала поверхности планеты. Тое есть алмазами будут, возможно, один или два процента, самое большее», – отмечает Кэннон.

Кроме того, эти алмазы, которые могут находиться относительно близко к поверхности, вряд ли будут выглядеть как привычные для людей драгоценные камни. «Возможно, они совсем не похожи на большие прозрачные бриллианты, которые мы ограняем и превращаем в украшения. Более точным будет их сравнение с относительно мелкими мутными алмазами, которые используются в промышленности в качестве абразивов. Также вероятно, что они могут находиться в смеси с графитом и другими формами углерода», – пояснил Кэннон.

По его оценке, добыча полезных ископаемых в космосе всегда сложнее, чем кажется, а на Меркурии – особенно проблемна, из-за орбитальных характеристик этой планеты. Добывать алмазы на Меркурии теоретически возможно, но с экономической точки зрения выглядит малоэффективным – с учетом уже имеющихся способов синтезировать технические алмазы в лаборатории.

Тем не менее, предстоящая миссия Европейского космического агентства под названием BepiColumbo, которая составит карту обследования Меркурия в разных диапазонах длины волн, по прибытию к планете – как намечено, 5 декабря 2025 года – может обнаружить и  «меркурианские алмазы» поверхностных слоях. «Теоретически, у BepiColumbo есть инструменты, которые намного лучше обнаруживают определенные минералы в сравнении с теми, что были использованы в миссии НАСА MESSENGER, обследовавшей Меркурий с 2008 по 2015 годы», – отмечает Кэннон.

Два орбитальных аппарата BepiColombo – орбитальный аппарат Mercury Planetary Orbiter (MPO) ЕКА и магнитосферный орбитальный аппарат JAXA Mercury (MMO) – будут совместно изучать происхождение и эволюцию Меркурия, его внутреннюю структуру, геологию, состав поверхности и кратеров, атмосферу и магнитосферу планеты (и то, как они взаимодействуют друг с другом и с солнечным ветром), а также параметры магнитного поля Меркурия и отложения на его полюсах.

BepiColumbo – не единственная миссия на Меркурий, которая находится в разработке. Новая концепция масштабной миссии «Mercury Lander», которая включена в подготовительные планы на 2023-2032 гг., должна будет осуществить высадку на прохладной ночной стороне Меркурия в 2045 году и впервые исследоваться роботами.

Кроме того, Меркурий – не единственное место в Солнечной системе, где алмазы могут находиться в гигантских количествах. «Наилучший шанс их обнаружения, вероятно, скрывается глубоко в недрах ледяных гигантов Нептуна и Урана», – сказал Кэннон.

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