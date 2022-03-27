Россия превратила Австрию в «авианосец своей тайной деятельности». Именно поэтому было принято решение на некоторое время не делиться со спецслужбами этой страны разведывательными данными, получаемыми Евросоюзом, пишет издание Financial Times.

Авторы публикации, перевод которой представлен РИА Новости, поясняют, что весьма подозрительным оказалось нежелание Австрии отказываться от поставок нефти и газа из России. Кроме того, страна может каким-либо образом поддерживать спецслужбы РФ и оказывать им помощь.

«Ненадежность» спецслужб Австрии, которую скорее всего определяли «на глазок», стала причиной того, что ее не включили в систему обмена разведывательными данными на европейском уровне. Никаких доказательств связи Вены с Москвой никто традиционно не привел. Информации о «секретных мероприятиях» РФ также не поступало.