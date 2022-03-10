В пресс-службе Северо-западного филиала РАНХиГС заявили, что студенты-беженцы из ДНР и ЛНР смогут продолжить обучение как в московском институте, так и в региональных филиалах, в том числе – в Петербурге.

Ректор учебного заведения Владимир Мау сообщил, что любой студент из ДНР и ЛНР может обратиться в Президентскую академию. Каждую заявку будет рассматривать специальная комиссия.

В Петербурге продолжают собирать гуманитарную помощь для беженцев по двум адресам: Конногвардейский бульвар, 4 и Большая Монетная, 30.

Также поддержку вынужденно покинувшим ЛДНР людям оказывают петербургские благотворительные организации. Фонд «Время помогать» собрал гуманитарную помощь для детей Донбасса, остановившихся в Курске. Беженцам передают вещи, канцелярские товары, спортивный инвентарь, игрушки и сладости. Бизнесмены и религиозные организации Петербурга предоставляют переселенцам из Донбасса крышу над головой и возможность трудоустройства.