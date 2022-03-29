На обложке мужского журнала Maxim появятся фото двукратной чемпионки по фигурному катанию Евгении Медведевой. Девушка приняла решение снятся в откровенной фотосессии.

Издание опубликовало на своем официальном сайте сообщение: «Женя Медведева — двукратная чемпионка мира по фигурному катанию. Однако сейчас она продала коньки и купила абонемент в бассейн, где мы и сделали эту серию снимков. Заодно искупались по ее абонементу».

Номер журнала с фигуристкой на обложке выйдет в продажу в апреле. Медведева позирует на фото для обложки в ярком красном купальнике.

Фигуристка Евгения Медведева знаменита своими победами в чемпионатах мира в 2016 и в 2017 годах. 22-летняя спортсменка является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года и двукратной чемпионкой Европы и России.