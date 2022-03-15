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В процессе строительства АЭС «Ханхикиви-1» на территории Финляндии могут возникнуть серьезные проблемы, так как одним из участников проекта является компания «Росатом», сообщили в проектной компании Fennovoima Oy.

Ее представители отметили, что Европа пока не включила в новые санкционные пакеты атомную энергетику, однако она задумывается над этим. Сейчас идут ожесточенные споры по этому поводу. Однако даже несмотря на будущие решения, проблемы в реализации проекта АЭС «Ханхикиви-1» могут возникнуть уже сейчас, передает РИА Новости.

Напомним, что Европа и Соединенные Штаты ввели беспрецедентные санкции против РФ после признания Москвой независимости ЛНР и ДНР, а также после начала специальной военной операции на Украине. Также рестрикции в отношении России ввели Южная Корея, Канада и Япония.

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