Крупная нефтегазовая компания США ExxonMobil заявила, что выходит из «Сахалина-1». Это проект, которые реализуется на Дальнем Востоке по добыче нефти и природного газа. Его особенность в том, что это единственный проект, где Россия не обладает контрольным пакетом акций его оператора. Проект реализуется ещё с середины 90-х годов прошлого века.

ExxonMobil пока ещё управляет проектом от имени российских, японских и индийских компаний. На фоне военной операции России в Донбассе и экономических санкций, которые в связи с операцией были наложены на Россию, ExxonMobil начал предпринимать шаги по выходу из проекта. Так указано в сообщении компании по этому поводу.

В нефтегазовом гиганте заверяют, что процесс выхода будет вестись с особой тщательностью, чтобы он мог безопасно завершиться без причинение ущерба другим сторонам.

На фоне кризиса на Украине компании из США начали активно сворачивать отношения с Россией. Ранее о приостановке деятельности в стране заявили несколько американских автоконцернов, ограничить деятельно решила и компания Apple.