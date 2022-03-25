читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который назвал «недемократичным» президента РФ Владимира Путина, сам слишком далек от демократии, заявила депутат Европарламента от Германии Кристин Андерсон. После его выступления в Брюсселе парламентарий заявила, что он должен «избавить всех от своего присутствия», передает РИА Новости.

Андерсон, которая борется с русофобией в Европе, напомнила Трюдо о подавлении антиковидных протестов в Канаде в январе этого года. По ее словам, у премьер-министра несколько извращенное представление о демократии, поэтому не ему судить о правильности тех или иных действий Путина.

Напомним, что в январе Трюдо грубо нарушал права граждан Канады, которые не хотели подчиняться жестким мерам, направленным на борьбу с коронавирусом. В стране прошли массовые протесты, а население выступило против главы правительства.

Вам может понравиться

Военный эксперт Кнутов назвал причину, по которой украинские нацисты боятся уходить из городов

Украинские нацисты отлично понимают, что пролили слишком много крови, за что их могут моментально уничтожить. Именно поэтому они боятся покидать города, несмотря на организованные войсками РФ, ДНР и ЛНР гуманитарные

Режиссёр Михалков прокомментировал решение властей Латвии внести его в чёрный список

Режиссёр Никита Михалков дал комментарий внесению в чёрный список Латвии. Как сообщается, всего в этом списке на данный момент находится более 25 представителей сферы развлечения и культуры из России. В
  • Анна
  • 24.03.2022
  • читать 1 минуту

Модельер Юдашкин продаёт квартиру в США

Современная геополитическая ситуация заставила российских знаменитостей изменить образ жизни. Так, модельер Валентин Юдашкин избавляется от большой квартиры в США. Пентхаус находится в Нью-Йорке, в районе Верхний Ист-Сайд. Это один из
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 марта – небольшой дождь, до 3 °C | город Мытищи: погода, 25 марта – пасмурно, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 марта – облачно с прояснениями, до 2 °C | Королев: погода, 25 марта – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 25 марта – переменная облачность, до 3 °C | Армавир: погода, 25 марта – небольшой снег, до 3 °C |