Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который назвал «недемократичным» президента РФ Владимира Путина, сам слишком далек от демократии, заявила депутат Европарламента от Германии Кристин Андерсон. После его выступления в Брюсселе парламентарий заявила, что он должен «избавить всех от своего присутствия», передает РИА Новости.

Андерсон, которая борется с русофобией в Европе, напомнила Трюдо о подавлении антиковидных протестов в Канаде в январе этого года. По ее словам, у премьер-министра несколько извращенное представление о демократии, поэтому не ему судить о правильности тех или иных действий Путина.

Напомним, что в январе Трюдо грубо нарушал права граждан Канады, которые не хотели подчиняться жестким мерам, направленным на борьбу с коронавирусом. В стране прошли массовые протесты, а население выступило против главы правительства.