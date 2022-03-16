читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Полимер, совместно разработанный исследователями Университета Флиндерса в Аделаиде (Австралия) и Ливерпульского университета (Великобритания), изготавливается из дешевых химикатов и в качестве покрытия обладает мощным разноплановым защитным действием. Об этом сообщает научный портал Eurekalert. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Творческий подход к созданию «умного» полимерного покрытия различных поверхностей позволил ученым создать устойчивый способ удаления ртути из воды, обеспечивая при этом широкий спектр защиты, в том числе для предотвращения коррозии металла и повреждения растворителями пластиковых труб из ПВХ.

«Умное» покрытие, изготовленное из недорогих химикатов – фактически отходов нефтепереработки и других источников, также может предотвратить повреждение бетонных поверхностей кислотой и водой.

Особо существенно, что новый тип покрытия может быть восстановлен на месте нанесения с помощью простого процесса нагревания, отмечает руководитель проекта Университета Флиндерса Макс Манн, ведущий автор статьи о разработке, опубликованной в выпуске журнала «Химия полимеров».

«Это новое многофункциональное покрытие, легко изготавливаемое из элементарной серы и дициклопентадиена (ДЦПД – побочный продукт нефтепереработки), дает нам широкие возможности для его использования в различных целях и для изготовления промышленных изделий и компонентов с более длительным сроком службы. Эта захватывающая новая область исследований расширяет фундаментальную химию на несколько важных практических приложений», – подчеркивает Манн.

«Метод нанесения покрытия более безопасен, чем методы, ранее использовавшиеся для родственных покрытий. Команда разработала низкотемпературный процесс, который предотвратил неконтролируемые реакции», – добавляет соавтор, исследователь из британского государственного Ливерпульского университета доктор Боуэн Чжан.

Наряду с защитными свойствами от коррозии, повреждения растворителями, кислотами и водой, исследования показали, что новое активное «умное» покрытие способно улавливать токсичные металлы, такие как ртуть. Покрытие легко поддается ремонту и восстановлению, а царапины и повреждения могут быть устранены простым нагреванием, подтвердила научная команда Flinders-Liverpool.

Этот процесс стал возможен из-за особенностей химической структуры покрытия, которая позволяет разрывать и восстанавливать связи «сера-сера».

Профессор химии Университета Флиндерса Джастин Чалкер также отмечает, что проеденное исследование является значительным шагом вперед в области многофункциональных покрытий.

«Уникальный химический состав смарт-покрытия обеспечивает защиту подложек, активное удаление токсичных соединений ртути из воды и масел, а также высокую ремонтопригодность, что обеспечивает его устойчивость. Покрытие очень устойчиво к растворителям, а также может удалять ртуть из смесей нефти и воды, что важно для многих технологических операций в нефтяной и газовой промышленности», – дополняет профессор Мэтью Чалкер из Института нанотехнологий Университета Флиндерса.

Вам может понравиться

Озвучивающий и оцифровывающий текст маркер набирает популярность

Переносить текст из книг на свой компьютер не постранично, а в виде набора отдельных избранных отрывков, экономя время и усилия на последующем редактировании, может эффективно осуществляться с помощью инновационного коммерческого

PopSci: Airbus испытывает свой первый серийный лайнер на водородном топливе

Тестовый проект Airbus помогает экспертам переосмыслить многие аспекты проектирования самолетов для перехода на водородное авиатопливо. Об этом пишет портал Popular Science (PopSci). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru. Компания

Gogoro представила первый в мире прототип твердотельной батареи для электромобилей

Тайваньская компания Gogoro в партнерстве с ProLogium Technologies добилась крупного прорыва в сфере аккумуляторной технологии, представив работоспособный прототип  твердотельной батареи с литий-керамическим модулем для электромобилей. Об этом сообщает портал SlashGear.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 марта – небольшая облачность, до 3 °C | город Мытищи: погода, 16 марта – переменная облачность, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 марта – небольшой снег, до -1 °C | Королев: погода, 16 марта – пасмурно, до -3 °C | Подольск: погода, 16 марта – небольшая облачность, до -3 °C | Армавир: погода, 16 марта – пасмурно, до -2 °C |