Полимер, совместно разработанный исследователями Университета Флиндерса в Аделаиде (Австралия) и Ливерпульского университета (Великобритания), изготавливается из дешевых химикатов и в качестве покрытия обладает мощным разноплановым защитным действием. Об этом сообщает научный портал Eurekalert. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Творческий подход к созданию «умного» полимерного покрытия различных поверхностей позволил ученым создать устойчивый способ удаления ртути из воды, обеспечивая при этом широкий спектр защиты, в том числе для предотвращения коррозии металла и повреждения растворителями пластиковых труб из ПВХ.

«Умное» покрытие, изготовленное из недорогих химикатов – фактически отходов нефтепереработки и других источников, также может предотвратить повреждение бетонных поверхностей кислотой и водой.

Особо существенно, что новый тип покрытия может быть восстановлен на месте нанесения с помощью простого процесса нагревания, отмечает руководитель проекта Университета Флиндерса Макс Манн, ведущий автор статьи о разработке, опубликованной в выпуске журнала «Химия полимеров».

«Это новое многофункциональное покрытие, легко изготавливаемое из элементарной серы и дициклопентадиена (ДЦПД – побочный продукт нефтепереработки), дает нам широкие возможности для его использования в различных целях и для изготовления промышленных изделий и компонентов с более длительным сроком службы. Эта захватывающая новая область исследований расширяет фундаментальную химию на несколько важных практических приложений», – подчеркивает Манн.

«Метод нанесения покрытия более безопасен, чем методы, ранее использовавшиеся для родственных покрытий. Команда разработала низкотемпературный процесс, который предотвратил неконтролируемые реакции», – добавляет соавтор, исследователь из британского государственного Ливерпульского университета доктор Боуэн Чжан.

Наряду с защитными свойствами от коррозии, повреждения растворителями, кислотами и водой, исследования показали, что новое активное «умное» покрытие способно улавливать токсичные металлы, такие как ртуть. Покрытие легко поддается ремонту и восстановлению, а царапины и повреждения могут быть устранены простым нагреванием, подтвердила научная команда Flinders-Liverpool.

Этот процесс стал возможен из-за особенностей химической структуры покрытия, которая позволяет разрывать и восстанавливать связи «сера-сера».

Профессор химии Университета Флиндерса Джастин Чалкер также отмечает, что проеденное исследование является значительным шагом вперед в области многофункциональных покрытий.

«Уникальный химический состав смарт-покрытия обеспечивает защиту подложек, активное удаление токсичных соединений ртути из воды и масел, а также высокую ремонтопригодность, что обеспечивает его устойчивость. Покрытие очень устойчиво к растворителям, а также может удалять ртуть из смесей нефти и воды, что важно для многих технологических операций в нефтяной и газовой промышленности», – дополняет профессор Мэтью Чалкер из Института нанотехнологий Университета Флиндерса.