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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган припомнил своему коллеге из Франции Эммануэлю Макрону высказывание о «смерти мозга» НАТО и заявил, что было оно совсем неудачным, передает РИА Новости.

По словам Эрдогана, «смерть мозга» Североатлантического альянса не констатировалась. Макрон, который сделал столь неудачное заявление в 2019 году, продолжает оставаться одним из лидеров Европы и играет в НАТО одну из наиболее активных ролей. Он проявляет активность в переговорах с Россией, Украиной и другими государствам, демонстрирует, что очень старается.

Макрон ранее заявлял, что нынешние события на Украине стали «ударом электрического тока» для Североатлантического альянса. В свете этого конфликта НАТО оказался весьма полезным для планеты. Однако после этого он все же высказался в том духе, что не намерен отказываться от своих слов.

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