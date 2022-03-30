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Германия столкнется с большими проблемами из-за отказа от поставок российского газа. Об этом сообщил консультант Hawk Energy по энергетике Халед Аль-Авади. Подробности передает РИА Новости.

По словам эксперта, Европа испытывает стратегическую зависимость от российского газа. Она не сможет компенсировать ее в ближайшее время. Сегодняшняя ситуация может привести к тому, что Германия не сможет заполнить хранилища на предстоящую зиму.

Аль-Авади прокомментировал идею Европы о возможной совместной закупке топлива Европейской комиссией. Эксперт считает эту идею проигрышной. Он отметил, что увеличить объемы так быстро не получится. Для этого необходимы газоперерабатывающие заводы на рынке.

По словам эксперта, сейчас европейские запасы «находятся на дне». В ближайшие два года все проекты США, Африки и Азии будут способны обеспечить только 20% потребностей Европы.

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