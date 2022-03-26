На саммите глав государств и правительств стран Евросоюза премьер Испании Педро Санчес на некоторое время покинул зал заседаний. Сделал он это, чтобы разрядить обстановку, обострившуюся в ходе обсуждения вопросов из области энергетики, сообщает издание El Pais.

Журналисты рассказали, что участники заседания так и не смогли прийти к общему знаменателю по вопросу снижения цен на электроэнергию. Ряд государства не захотели принимать предложение испанского премьера, поэтому он временно вышел из зала.

Также политику не понравилось, что один из французских журналистов опубликовал в социальной сети Twitter его высказывание о возможном наложении вето на результаты заседания. После демонстративного ухода Санчеса руководитель Евросовета Шарль Мишель был вынужден объявить перерыв на 30 минут.