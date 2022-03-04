Подвид омикрон-штамма с приставкой “стелс” составляет около 8% в доле всех вариантов коронавируса в России. Такие данные приводит руководитель одного из подразделений Роспотребнадзора Анна Черкашина.

“Стелс-омикрон” – вариант штамма, который может избегать воздействия антител, которые в организме человека появились после встречи с первичным “омикроном”. Кроме этого, специалисты отмечают, что “стелс” заразнее “омикрона” и плохо распознаётся среди других штаммов коронавируса.

По словам Черкашиной, “стелс-омикрон” фиксируется во многих регионах России, однако его доля относительно небольшая. Впрочем, как отмечает специалист, доля образцов, в которых был обнаружен “стелс” постоянно растёт, и не исключено, что в скором времени она увеличится значительно .

Представитель Роспотребнадзора добавила также, что в России “стелс-омикрон” успешно фиксируется с помощью различных тест-систем.