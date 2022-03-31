ВС РФ отводят часть подразделений из-под Киева, однако ВСУ не смогут из-за этого организовать контрнаступательную операцию. Для этого у них недостаточно техники и должным образом обученного личного состава, считает военный эксперт Константин Сивков.

Он отметил, что еще одна причина, по которому Киев не сможет пойти в контратаку – это авиация ВС РФ, контролирующая ситуацию над столицей Украины. Чтобы начать хоть какие-то действия, националистическим подразделениям придется выйти из жилых кварталов и перестать прятаться за спинами мирного населения. Но они просто не умеют этого делать.

Такое же мнение высказал и эксперт Игорь Коротченко. Он заявил, что благодаря авиации позиции российских войск не будут ослаблены даже при отводе части подразделений. Поэтому Киеву не стоит даже пытаться начинать контрнаступление.