Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пользователи гаджетов с операционными системами iOS и Android не смогут помешать американским корпорациям их заблокировать. Отключение функции автоматического обновления смартфонов не сможет обезопасить их от блокировки. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрошенных IT-специалистов.

По словам экспертов, функции блокировки смартфонов являются встроенными и никак не зависят от обновлений операционных систем, разработанных Google и Apple. В качестве примера специалисты приводят функцию, которая применяется в гаджетах с Android и iOS для удалённой блокировки в случае кражи устройства.

Единственным, но не особо надёжным вариантом, эксперты считают полное отключение устройство от Интернета. Однако, что касается смартфонов от Apple, то такое противодействие не слишком надёжно – через определённое время устройства сами подключаются к глобальной сети.

Пока ни Apple, ни Google не заявляли о блокировке для российских пользователей устройств на своих платформах. Тем не менее компания Apple на фоне специальной военной операции России в Донбассе уже ввела ряд ограничений. Среди прочего отключила систему платежей Apple Pay для пользователей из России.

Вам может понравиться

Правительство Германии: Берлин очень, очень серьезно отнесся к приказу Путина о мерах сдерживания

Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрафф заявил, что ФРГ «очень, очень серьезно» отнеслась к приказу президента РФ Владимира Путина привести в режим повышенной готовности силы ядерного сдерживания. Он отметил, что

Глава Минобороны Болгарии не намерен добровольно покидать пост после слов о России

Глава болгарского Минобороны Стефан Янев заявил, что не намерен поддаваться политическому давлению и уходить в отставку. По его словам, в этом случае на его место придет лояльный к Западу политик,

Итальянцы под гимн СССР в Милане выступили в поддержку спецоперации РФ

Жители итальянского Милана вышли на митинг в поддержку специальной военной операции России. Эту акцию организовала коммунистическая партия Неаполя. По улицам города прошла колонна митингующих, которые несли транспаранты с лозунгами. На
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 марта – ясно, до -2 °C | город Мытищи: погода, 2 марта – небольшая облачность, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 марта – переменная облачность, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 марта – небольшой снег, до -4 °C | Королев: погода, 2 марта – пасмурно, до 1 °C | Подольск: погода, 2 марта – ясно, до -9 °C | Армавир: погода, 2 марта – небольшой дождь, до 5 °C |