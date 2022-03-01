Пользователи гаджетов с операционными системами iOS и Android не смогут помешать американским корпорациям их заблокировать. Отключение функции автоматического обновления смартфонов не сможет обезопасить их от блокировки. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрошенных IT-специалистов.

По словам экспертов, функции блокировки смартфонов являются встроенными и никак не зависят от обновлений операционных систем, разработанных Google и Apple. В качестве примера специалисты приводят функцию, которая применяется в гаджетах с Android и iOS для удалённой блокировки в случае кражи устройства.

Единственным, но не особо надёжным вариантом, эксперты считают полное отключение устройство от Интернета. Однако, что касается смартфонов от Apple, то такое противодействие не слишком надёжно – через определённое время устройства сами подключаются к глобальной сети.

Пока ни Apple, ни Google не заявляли о блокировке для российских пользователей устройств на своих платформах. Тем не менее компания Apple на фоне специальной военной операции России в Донбассе уже ввела ряд ограничений. Среди прочего отключила систему платежей Apple Pay для пользователей из России.