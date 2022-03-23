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Почти в 20 странах Европы зафиксирован рост заражений коронавирусной инфекцией. Эксперты Всемирной Организации Здравоохранения связали это со снятием антиковидных ограничений. Об этом заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, в первую очередь рост заболеваемости растёт как раз в тех странах, где ограничения или не действуют совсем, или существенно ослаблены. Это Германия, Великобритания, Франция и другие страны.

По словам Клюге, увеличение роста заболеваемости может свидетельствовать о том, что масочный режим и социальную дистанцию во многих странах отменили слишком резко и преждевременно. Но насколько станет опасна новая волна коронавируса, специалисты пока не берутся предсказывать.

Между тем в ВОЗ ранее заявляли, что эпидемия коронавируса в ряде стран может в скором времени завершиться. Речь идёт о тех государствах, где уровень коллективного иммунитета, полученный естественным путём или с помощью вакцин, достаточно высок.

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