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К лету число заражений коронавирусом спадёт до минимальных значений и можно будет говорить о скором окончании пандемии. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн.

Эксперт отметил, что снижение заболеваемости сейчас фиксируется не только в России, но и по всему миру. При этом ситуация во многом отличается от той, которая была ещё два года назад, во время начала пандемии. Вирусолог полагает, что осталось совсем немного времени до того, как она прекратится.

Альтштейн уточнил, что в России от ковида привито уже более 50% населения, многие переболели и приобрели таким образом антитела к коронавирусу. Всё это разрывает цепочки заражений. И до очень низких цифр показатель заболеваемости дойдёт уже к июню, считает профессор.

Впрочем, с мнением Альтштейна согласны далеко не все его коллеги. Некоторые полагают, что к лету сойдёт на нет только острая фаза заболеваемости. В целом же, заражения коронавирусом останутся на высоком уровне ещё какое-то время.

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