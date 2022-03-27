Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
2
0
Статьей поделились: 1 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 1
Telegram 0

Управление Вооруженными силами Украины осуществляется Североатлантическим альянсом. В это время Верховный Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский исполняет более привычные для него обязанности шоумена, выступая перед парламентами других государств, рассказал политолог Николай Стариков.

Он пояснил, что на управление армией у Зеленского нет времени. Кроме того, украинский лидер ничего не понимает в этом процессе, поэтому полностью доверил его НАТО. Североатлантический блок сформировал подразделения территориальной обороны и ВСУ, вооружил их и направил в выгодном для него направлении.

Также эксперт отметил, что Альянс отправляет на Украину своих военнослужащих под видом добровольцев, поэтому в ходе спецоперации российские войска сражаются не с украинской армией, а с натовскими военными подразделениями.

Вам может понравиться

В Барселоне перенесли концерт Эмира Кустурицы из-за возмущений украинской диаспоры

Украинская диаспора Каталонии вынудила Дворец каталонской музыки в Барселоне отменить запланированный ранее концерт Эмира Кустурицы. Ее представители опубликовали гневное письмо, в котором высказывалось недовольство действиями музыканта. Все дело в том,

Генштаб ВС РФ: Изначально рассматривалось два варианта проведения спецоперации на Украине

Минобороны РФ рассматривало два сценария проведения специальной военной операции на Украине, заявил представитель Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. Первый вариант предусматривал проведение спецоперации только на территориях Донецкой и Луганской народных

Си Цзиньпин призвал международное сообщество восстановить мир на Украине

В телефонной беседе с британским премьером Борисом Джонсоном глава КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество объединиться для решения украинского вопроса и предпринять меры для восстановления мира. Он заявил, что Китай
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 марта – переменная облачность, до -3 °C | город Мытищи: погода, 27 марта – небольшой снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 марта – снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 марта – небольшой снег, до 2 °C | Королев: погода, 27 марта – небольшой дождь, до 4 °C | Подольск: погода, 27 марта – небольшой снег, до -3 °C | Армавир: погода, 27 марта – облачно с прояснениями, до 12 °C |