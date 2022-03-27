Управление Вооруженными силами Украины осуществляется Североатлантическим альянсом. В это время Верховный Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский исполняет более привычные для него обязанности шоумена, выступая перед парламентами других государств, рассказал политолог Николай Стариков.

Он пояснил, что на управление армией у Зеленского нет времени. Кроме того, украинский лидер ничего не понимает в этом процессе, поэтому полностью доверил его НАТО. Североатлантический блок сформировал подразделения территориальной обороны и ВСУ, вооружил их и направил в выгодном для него направлении.

Также эксперт отметил, что Альянс отправляет на Украину своих военнослужащих под видом добровольцев, поэтому в ходе спецоперации российские войска сражаются не с украинской армией, а с натовскими военными подразделениями.