В ближайшие недели ФРГ столкнется с нехваткой дизельного топлива, так как государство бездействует и не поддерживает транспортные компании, заявил геополитический эксперт Райнер Ротфусс.

По его словам, правительства лишь некоторых стран приняли решение помогать транспортным компания в условиях сильного подорожания ДТ. И Германия в их число, к сожалению не вошла. Она не продумала механизм предоставления налоговых льгот или другие меры поддержки.

Из-за этого за санкционную политику против России будут расплачиваться и транспортные компании Германии и обычные граждане, так как подорожание или дефицит дизтоплива приведет к увеличению цен на продукты питания и другие товары. Также Ротфусс отметил, что вводить жесткие антироссийские ограничения могут только США. Европа же во многом зависима от РФ и санкции бьют в основном по ней, а не по Москве.