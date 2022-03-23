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Следующей точкой на Украине, в которой совсем скоро появятся российские войска, станет Одесская область, заявил военный эксперт американского аналитического агентства Janes Джеймс Рэндс.

Он напомнил, что РФ владеет полным превосходством в акватории Черного моря рядом с регионом. Там располагается целая группировка кораблей, тогда как украинский флот располагает лишь несколькими ракетными катерами.

Рэндс уверен, что морская пехота ВМФ РФ неоднократно отрабатывала тактику проведения военных операций с моря и отлично справиться со своей задачей. Украинские же ВВС представляют собой жалкое зрелище и вряд ли способны на достойное сопротивление.

По словам аналитика, захват Одессы станет переломным моментом в спецоперации РФ. Так же, как и взятие под контроль Мариуполя, который сейчас остается «ключом» ко всему южному направлению.

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