Войска РФ и республик Донбасса занимаются зачисткой тылов на Украине, рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Он отметил, что артиллерийские оружия войск ДНР «лупят на поражение безо всякой жалости». Одновременно с этим аналитик заявил, что их мотивацию понять совсем несложно.

Российские же войска глубоко продвинулись на территорию Украины, общая линия фронта в настоящий момент составляет не менее трех тысяч километров. Сейчас продолжается зачистка тылов.

Напомним, что ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил, что Киев не получит от Запада не только американские ЗРК Patriot, но и советские комплексы С-300.