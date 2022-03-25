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Конфликт на Украине может стать причиной для начала Третьей мировой войны, а также спровоцировать серьезную гуманитарную катастрофу. Поэтому Киеву стоит как можно скорее подписывать мирный договор, а не тянуть время, считает военный историк Евгений Норин.

В интервью изданию «Украина.ру» эксперт рассказал, что спецоперация РФ является самой крупной военной кампанией в современной истории России и самой сложной, так как Киев за 8 лет успел хорошо подготовиться к вооруженному столкновению. В его распоряжении имеется все необходимое для ведения боевых действий, включая средства ПВО, ударную авиацию и прочие виды вооружений.

Норин отметил, что хотя армия РФ в разы сильнее украинской, но последняя сейчас выигрывает в численности. Она задействует территориальную оборону, проводит мобилизационные мероприятия, ведет тотальную войну на каждом участке фронта.

По словам эксперта, ВСУ может наносить болезненные локальные удары, однако на серьезные контратакующие действия они все же не пойдут. Поэтому все заявления украинских властей о том, что их войска «погонят россиян» – не более, чем пропаганда.

В настоящий момент, считает Норин, все же нужен блицкриг, так как каждый день боевых действий сильно бьет по экономике обеих стран и всего мира. Если спецоперация затянется, это повлечет за собой весьма серьезные последствия для всей планеты.

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