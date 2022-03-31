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Киев ведет против РФ информационную войну, совершенно забывая при этом о журналистской этике, рассказал военный эксперт Александр Неукропный. Он отметил, что подавляющее большинство сообщений о «перемогах» ВСУ – это чистой воды фейки, направленные на подъем боевого духа украинской армии.

Так, Киев ежедневно твердит, что победа близка и уже на днях можно будет праздновать. Он также беспрерывно увеличивает «список потерь» российских ВС, существующий где-то в параллельной реальности. Также для успокоения граждан украинские СМИ придумывают совсем уж нелепые истории о своих достижениях.

К таким фейкам можно отнести рассказ о сбитом с балкона беспилотнике. Киевлянка Елена якобы использовала для этого банку маринованных огурцов. Совершив сей «подвиг», женщина по неизвестным причинам не стала делать фото «сбитого» ею БПЛА, а позвала на помощь мужа и спрятала обломки дрона так, что сама не помнит, где они находятся сейчас.

Подобные нелепые истории СМИ плодят сотнями, однако любой здравомыслящий человек прекрасно понимает, что это не более, чем фантазии.

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