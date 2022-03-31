Ракеты «Точка У», которые ВСУ продолжают использовать для нанесения ударов по Донбассу, не выделяются точностью и дальностью полета. Однако из очень сложно перехватить из-за мобильности, рассказал военный эксперт Евгений Линин.

Он пояснил что «Точки-У» представляют собой довольно старые боезаряды, которые невозможно наводить на цель с помощью спутниковой навигации. Поэтому их точность минимальна. Ракеты применяют как оружие массового поражения, стреляя ними чуть ли не наугад.

Дальность боезаряда не превышает 500 километров, но ВСУ используют ракеты для обстрелов с дистанции не более 120 км. Это расстояние они преодолевают всего за две минуты, поэтому перехватить их чрезвычайно сложно.

По словам эксперта, в боеголовке «Точки» может доставляться к цели около 500 килограммов тротила. Также существуют кассетные боевые части. В любом случае ракета дает мощную взрывную волну и способна разнести все в радиусе 500 метров от места попадания боезаряда.

В распоряжении Киева до спецоперации ВС РФ было 20 пусковых установок или около трех сотен боезарядов «Точка-Ц». Российские войска уничтожили большую их часть, но что-то у ВСУ все же осталось, поэтому обстрелы Донбасса продолжаются.