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Ряды бойцов националистических формирований и сил ВСУ на Донбассе заметно поредели, отмечает военный эксперт Алексей Леонков. Он пояснил, что если раньше в регионе находилась самая крупная и боеспособная группировка войск, то сейчас она уже «разрезана на части» и представляет собой несколько разрозненных формирований, которые не имеют связи друг с другом.

Кроме того, имеются явные признаки того, что украинские силы на Донбассе потеряли боевую технику и боеприпасы. Сейчас они отчаянно ищут способы соединиться с другими группами, чтобы восполнить запасы оружия.

Эксперт напомнил, что за последние дни наблюдалось несколько попыток прорыва, однако все они оказались неудачными. Вполне вероятно, что именно из-за этого Генштаб ВСУ два дня подряд отправляет вертолеты в Мариуполь. Он понимает, что ситуация безвыходная и пытается вывезти хотя бы опытных командиров неонацистских группировок. Однако один вертолет был сбит, а второй внезапно развернулся и улетел обратно, не желая повторять судьбу своего предшественника.

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