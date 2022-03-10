Политолог Андрей Кошкин внимательно проанализировал активно распространяемую в Сети видеозапись с расстрелом легкового автомобиля из БМП и высказал мнение, что это фейк.

Он пояснил журналистам Рен ТВ, что есть некоторые несостыковки по вооружению боевой машины:

«Честно скажу, что это фейковый ролик. Там все подстроено. Во-первых, что за БМБ? Это БМП-1? Что у них, орудие “Гром”? Это гладкоствольное 73-х-миллиметровое орудие. У нас сейчас все с автоматами, авиационными пушками. Ну, в общем, мне тут все разбирать детально надо».

Кроме того, Кошкин считает, что автомобиль просто привезли на заданный участок дороги и что-то на него сбросили. Обломков на видео очень мало, что не похоже на обстрел. Также пассажиры ведут себя слишком неестественно, они вряд ли бы стали прижиматься друг к другу в случае стрельбы. По мнению эксперта, видео явно постановочное, причем создано специалистами.