читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинская делегация, которая по сути ничего не решает, делает на переговорах какие-то бессвязные заявления. Поэтому верить ее словам ни в коем случае нельзя. Кроме того, не стоит доверять и руководству страны, которое вряд ли будет выполнять свои обещания, считает военный эксперт Игорь Коротченко.

«Украина ничего не гарантирует. Есть серия бессвязных заявлений, которые ни о чем не говорят. Верить этому государству и его руководству нельзя», – заявил аналитик.

По словам Коротченко, специальная военная операция РФ на Украине должна быть продолжена. О ее завершении можно говорить лишь в случае достижения всех заявленных президентом России Владимиром Путиным целей. До этого момента никаких переговоров и прекращения огня быть не может.

Мнение эксперта поддерживают и граждане России, и жители Донецкой и Луганской республик. Они считают, что Киев превращает переговоры в формальность, чтобы показать мировому сообществу свое стремление к миру. На самом же деле это просто фикция.

Вам может понравиться

“Ведомости”: из России уезжают трудовые мигранты

Сложная экономическая ситуация в России привела к оттоку из страны иностранной рабочей силы. Прежде всего мигрантов, которые трудились в строительстве, ЖКХ, розничной торговле и общественном питании. Об этом пишет издание

Financial Times: США планируют лишить Россию возможности приобретать за рубежом запчасти для военной техники

США планируют усилить санкционные меры в отношении России. Теперь они хотят ограничить возможности Москвы закупать запчасти для военных нужд за границей. Подробности передает РИА Новости. Основной целью американцев являются “ключевые

В Донбассе на стороне ВСУ воюет много наемников из Латвии – REGNUM

На стороне украинских ВС в Донбассе воюют наемники из Прибалтики, заявил представитель Народной милиции ДНР, который предпочел остаться неизвестным. Он отметил, что есть ряд признаков, указывающих на наличие иностранных боевиков
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 марта – небольшой снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 30 марта – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 марта – небольшая облачность, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 марта – небольшая облачность, до 3 °C | Королев: погода, 30 марта – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 30 марта – переменная облачность, до -2 °C | Армавир: погода, 30 марта – пасмурно, до 16 °C |