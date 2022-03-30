Украинская делегация, которая по сути ничего не решает, делает на переговорах какие-то бессвязные заявления. Поэтому верить ее словам ни в коем случае нельзя. Кроме того, не стоит доверять и руководству страны, которое вряд ли будет выполнять свои обещания, считает военный эксперт Игорь Коротченко.

«Украина ничего не гарантирует. Есть серия бессвязных заявлений, которые ни о чем не говорят. Верить этому государству и его руководству нельзя», – заявил аналитик.

По словам Коротченко, специальная военная операция РФ на Украине должна быть продолжена. О ее завершении можно говорить лишь в случае достижения всех заявленных президентом России Владимиром Путиным целей. До этого момента никаких переговоров и прекращения огня быть не может.

Мнение эксперта поддерживают и граждане России, и жители Донецкой и Луганской республик. Они считают, что Киев превращает переговоры в формальность, чтобы показать мировому сообществу свое стремление к миру. На самом же деле это просто фикция.