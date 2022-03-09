Технологии, которые создавались в американских биолабораториях на территории Украины, вполне могли нести в себе угрозу национальной безопасности РФ, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

В беседе с РИА Новости он напомнил, что начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов ранее сообщил о трех десятках таких лабораторий, которые осуществляли деятельность по заказу Минобороны Соединенных Штатов.

По словам Коротченко, одного этого достаточно, чтобы понять военно-прикладной характер этих разработок. Причем велись они в непосредственной близости от границ РФ и вполне могли представлять для нее очень серьезную опасность. Эксперт уверен, что Москва не должна спускать этот вопрос на тормозах – необходимо обращаться в ООН и иные международные организации, а также требовать реакции от всего мирового сообщества.