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На фоне ухода многих европейских компаний с российского рынка, в том числе и тех, что поставляют автопродукцию, можно обратить внимание на российские и китайские аналоги. Это, например, касается автомобильных шин, заявил Пабло Эмилио Итурралде Бакеро, декан Московского политехнического университета.

Специалист отметил, что разница в эконом-сегменте автомобильных покрышек между европейскими, российскими и китайскими аналогами почти незаметна. Поэтому большинству потребителей будет проще перейти на отечественные аналоги и шины из КНР в условиях дефицита европейской продукции. Эксперт напомнил, что в эконом-сегменте шины рассчитаны на использование до скорости 180 километров в час.

Бакеро также добавил, что несмотря на страну производства автомобильных покрышек, цены на них выросли. Тем не менее китайские и российские можно купить без особых проблем. Да и в дальнейшем дефицит вряд ли возникнет – материала для производства хватает.

Что же до шин премиум-класса, то здесь эксперт отдал преимущество европейским маркам. Сейчас, сказал Бокеро, в этом сегменте сложно сравнивать технические характеристики российских, китайских и европейских аналогов.

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