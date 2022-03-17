Пользоваться технологией VPN законно, но чревато серьёзными рисками. Об этом заявил научный сотрудник “МИРЭА – Российского технологического университета” Евгений Кашин.

В интервью агентству “Прайм” специалист рассказал, что из-за возросшей популярности VPN-сервисов увеличился и риск попасть на удочку мошенников. По словам эксперта приложения, которые устанавливаются на телефон или на домашний компьютер, могут передавать персональные данные пользователя вплоть до информации о банковских картах, а также логинов и паролей к различным сайтам, которыми человек пользуется регулярно.

При этом наибольший риск, говорит специалист, представляют бесплатные сервисы. Использование платных VPN-приложений выглядит более безопасным, но технически передавать данные пользователя третьим лицам могут и они, уточнил Кашин.

Повышенный интерес к VPN-сервисам россияне стали проявлять на фоне ограничений доступа ко многим сайтам и социальным сетям.