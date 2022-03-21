Эксперт Королевского института объединенных оборонных исследований Джастин Бронк заявил, что российские военные успешно справляются с решением всех поставленных перед ними задач. Украинские же полководцы допускают ошибку за ошибкой, за которые совсем скоро придет заслуженная расплата, пишет британское издание Daily Mail.

ВС Украины, по словам аналитика, оставили южные регионы практически без защиты. Поэтому в ближайшее время российские войска могут нанести удар по Днепропетровску сразу с двух направлений – со стороны Харькова и Мелитополя. Это окончательно деморализует украинскую армию и позволит ВС РФ продвигаться значительно быстрее.

Кроме того, уже сейчас практически полностью заблокирован Николаев с его 500 тыс. жителей, следом за которым придет очередь Одессы, уверен Бронк.

Он также отметил, что украинская армия дезорганизована и держится в основном только на пропаганде. Она действует достаточно нагло, раздувая «перемогу» из каждого мелкого успеха и пытаясь поднимать боевой дух армии. Однако несколько крупных поражений быстро сведут ее эффект к минимуму.