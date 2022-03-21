Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперт Королевского института объединенных оборонных исследований Джастин Бронк заявил, что российские военные успешно справляются с решением всех поставленных перед ними задач. Украинские же полководцы допускают ошибку за ошибкой, за которые совсем скоро придет заслуженная расплата, пишет британское издание Daily Mail.

ВС Украины, по словам аналитика, оставили южные регионы практически без защиты. Поэтому в ближайшее время российские войска могут нанести удар по Днепропетровску сразу с двух направлений – со стороны Харькова и Мелитополя. Это окончательно деморализует украинскую армию и позволит ВС РФ продвигаться значительно быстрее.

Кроме того, уже сейчас практически полностью заблокирован Николаев с его 500 тыс. жителей, следом за которым придет очередь Одессы, уверен Бронк.

Он также отметил, что украинская армия дезорганизована и держится в основном только на пропаганде. Она действует достаточно нагло, раздувая «перемогу» из каждого мелкого успеха и пытаясь поднимать боевой дух армии. Однако несколько крупных поражений быстро сведут ее эффект к минимуму.

Вам может понравиться

Military Watch: Самый результативный снайпер НАТО уничтожен на Украине

На Украине ликвидирован легендарный натовский снайпер Wali из Канады, который принимал участие в нескольких вооруженных конфликтах в разных странах, пишет американское издание Military Watch. Авторы публикации рассказали, что свою карьеру

Украинские пограничники угрожали автоматом послу Белоруссии

Телеканал «Беларусь-1» рассказал об инциденте, который произошел с покидающим Украину дипломатом Игорем Соколом. По словам журналистов, украинские пограничники намеревались вскрыть дипломатическую почту, которую с собой вез посол. Сотрудники дипломатической миссии

Экс-советник Трампа заявил, что российская военная операция на Украине является самообороной

Экс-советник Дональда Трампа Роджер Стоун сообщил, что действия России на Украине являются обороной. Об этом он заявил в интервью Real America’s Voice. Согласно словам Стоуна, у американцев нет объективных сведений
  • Анна
  • 21.03.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 марта – небольшая облачность, до 4 °C | город Мытищи: погода, 21 марта – переменная облачность, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 марта – пасмурно, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Королев: погода, 21 марта – переменная облачность, до 4 °C | Подольск: погода, 21 марта – небольшая облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 21 марта – небольшая облачность, до 6 °C |